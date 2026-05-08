Murió el padre de Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido en Venezuela

Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien se encuentra detenido en Venezuela desde mayo 2025, falleció este viernes.

La noticia fue difundida por el entorno familiar del letrado, quien sigue preso en el edificio del Comando Militar de Las Acacias, en la capital venezolana.

Carlos Giuliani padecía una enfermedad en fase terminal que se había manifestado de manera previa a la aprehensión de su hijo. Según allegados a la familia, el hombre falleció en Argentina sin haber podido reencontrarse con el abogado, quien cumplió once meses de detención en condiciones que organismos internacionales califican como irregulares.

Virginia Rivero, esposa de Germán, comunicó el fallecimiento de su suegro a través de un mensaje difundido en redes sociales. "Hoy vuelve a ser un día muy difícil para la familia Giuliani. Hoy, viernes 8 de mayo, nos enteramos que falleció el papá de mi esposo", manifestó Rivero en un video compartido por la exembajadora Elisa Trotta.

Con esas palabras, Virginia Rivero, esposa del abogado argentino Germán Giuliani, alza su voz tras la muerte de su suegro, Carlos Giuliani, mientras Germán continúa secuestrado en Venezuela desde hace más de 11 meses.



Basta de tanta crueldad, basta de tanto dolor. https://t.co/FsKSVLVcFE pic.twitter.com/TWsL8LwboO — Elisa Trotta (@EliTrotta) May 8, 2026

La mujer describió el estado emocional de su suegro durante los últimos meses de vida, marcados por la ausencia de su hijo. "Partió con el corazón partido después de 11 meses de estar acá en Argentina esperando verlo libre. A Germán no le permitieron volver a su casa mientras su papá transitaba los últimos días de su vida", detalló.

Ante el fallecimiento, la familia Giuliani inició gestiones para solicitar una autorización humanitaria que permita al detenido viajar a la Argentina para que pueda asistir al entierro de su padre y reencontrarse con su círculo íntimo en este contexto de duelo.

"Hoy, desde el dolor más profundo quiero pedir algo básico, humano y tan justo: ¡libérenlo! Déjenlo venir a abrazar a su papá, al funeral, abrazar a su familia. Permítanle ser libre nuevamente y que esté acá con nosotros", enfatizó Rivero en su reclamo dirigido a las autoridades competentes.

Según su defensa, el abogado cuenta con una boleta de excarcelación firmada desde el mes de febrero. Sin embargo, la orden no se ha hecho efectiva, lo que mantiene al profesional en una pausa jurídica dentro del sistema penitenciario venezolano.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de Giuliani. Estos instrumentos tienen como fin proteger a personas en situación de riesgo grave y urgente, instando al Estado en cuestión a adoptar acciones que garanticen la integridad y, en este caso, el regreso al país de origen.

Giuliani es ahora el único ciudadano argentino que no fue alcanzado por las medidas de gracia o amnistías aplicadas recientemente por el gobierno venezolano. Otros compatriotas que se encontraban en situaciones similares ya han recuperado su libertad.

Entre los casos precedentes se encuentra el de Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la sede diplomática argentina en Caracas, quien fue liberado tras pasar 13 meses en el centro de detención conocido como El Helicoide. Su liberación marcó el inicio de una serie de repatriaciones de ciudadanos argentinos.

Luego, en febrero de 2026, se concretó la salida de Gustavo Gabriel Rivara. El proceso continuó en marzo con la liberación del gendarme Nahuel Gallo, cuyo caso tuvo una amplia repercusión.

Pese a estos antecedentes, la causa de Giuliani permanece estancada. La familia sostiene que el abogado no enfrenta una acusación judicial concreta, lo que profundiza la denuncia sobre la ilegalidad de su permanencia en el Comando Militar de Las Acacias, mientras aguardan una respuesta oficial que permita su repatriación.