Cambio de reglas para los choferes de aplicaciones: ¿Qué ordenó la Justicia?

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó un fallo que obliga a los choferes de aplicaciones de viajes a tramitar una licencia profesional y contar con seguros especiales en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida busca igualar las reglas de juego con las que ya cumplen los taxis porteños. Los jueces entendieron que las plataformas prestan un servicio de transporte y no pueden ser una "excepción" a los controles.

El reclamo fue impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Según el fallo, mientras no haya una ley específica, los conductores de apps deberán cumplir con habilitaciones y coberturas de responsabilidad civil hacia los pasajeros.

¿Qué cambia para los conductores?

Los magistrados Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín remarcaron que no puede existir un "vacío legal". Esto implica que los choferes que usaban licencia común ahora están en falta.

Entre los puntos obligatorios que establece la Justicia aparecen:

Licencia de conducir profesional .

Seguros específicos para transporte de pasajeros.

Controles y habilitaciones similares a los taxis.

Por otra parte, el fallo cuestionó a la administración local por permitir una "apariencia de regularidad" en las apps como Uber, Didi y Cabify. Se señaló que, aunque se las calificaba de clandestinas, se permitía su publicidad.

Cambian las reglas para choferes de apps y deberán sacar la licencia profesional.

Además, la Justicia ordenó iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas. También exigió campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre los riesgos de viajar sin licencias profesionales.

Finalmente, mientras persista la desigualdad regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrarles a los taxistas ciertos aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que no puede exigirse un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes.



