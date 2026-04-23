La Justicia porteña rechazó el último recurso del joven que noqueó al playero Arturo López y dejó firme la sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el último recurso presentado por la defensa del joven que noqueó al playero Arturo López en Monserrat y dejó firme la condena.

Con esta resolución, la causa quedó definitivamente cerrada, al descartarse la posibilidad de que el expediente sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La decisión del TSJ sostuvo que no existió vulneración de garantías constitucionales ni arbitrariedad en la sentencia original. Los jueces consideraron que los planteos de la defensa no cumplieron los requisitos para habilitar una instancia federal.

Además, remarcaron que no se acreditaron errores graves en el análisis de los hechos ni en la aplicación de la ley, por lo que rechazaron los argumentos presentados por el imputado.

El acusado, identificado como C.M.A., había sido condenado en el fuero penal juvenil a tres años de prisión en suspenso por el delito de lesiones gravísimas.

Más fundamentos del fallo

El tribunal también enfatizó que la Corte Suprema no puede actuar como una tercera instancia, sino que solo interviene ante fallos con defectos excepcionales.

En ese sentido, advirtió que la defensa no explicó de manera concreta cómo la condena habría vulnerado garantías constitucionales y calificó sus planteos como genéricos.

"La doctrina de la arbitrariedad no habilita a convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ni a revisar sentencias simplemente erróneas", sostiene el fallo que cuenta con la firma de los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Alicia Ruiz.

El año pasado, el TSJ ya había rechazado un recurso previo contra la condena dictada en el marco del proceso penal juvenil, que incluyó tres años de prisión en suspenso y reglas de conducta.

Un ataque que cambió una vida para siempre

El hecho ocurrió en septiembre de 2021 en un garaje del barrio porteño de Monserrat, cuando el joven, de 17 años, golpeó en el rostro a Arturo López tras una discusión.

Su familia afirma que "le arruinaron la vida".

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió secuelas neurológicas permanentes y permaneció internada durante más de un año.

El cuadro derivó en graves problemas cognitivos, motrices y del habla, lo que afectó de manera irreversible su vida cotidiana.

De esta manera, tras varios intentos de apelación rechazados, la Justicia porteña cerró todas las vías de revisión y dejó firme la sentencia contra el agresor.