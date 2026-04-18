Violento choque en Monserrat: un auto chocó a otro estacionado y ambos quedaron destrozados

La mañana del sábado arrancó accidentada en el barrio porteño de Monserrat, en donde un auto chocó a otro que estaba estacionado, dejando serios destrozos en ambos rodados, aunque no se registraron heridos por el siniestro.

Fuentes policiales informaron que el choque se produjo a las 6 de este sábado en el cruce de la avenida San Juan y la calle Solís, en donde un automóvil Ford Focus gris embistió de atrás a un Volkswagen Foz rojo que estaba estacionado sobre la arteria grande.

Por hechos que se investigan, el auto causante impactó al otro y lo hizo subir a la vereda como consecuencia del brutal impacto, aunque luego fue removido hacia la avenida San Juan.

Los peritos investigan el hecho, aunque se cree que el Ford vendría a alta velocidad, ya que se pudo ver que los airbags del mismo estaban activados y, sobre todo, por el violento impacto que dejó serios destrozos en la parte delantera del Ford y trasera del Volkswagen.

Test de alcoholemia negativo

Por otra parte, el conductor del rodado que embistió al otro, fue llevado a la dependencia policial para realizar los trámites administrativos de rigor, y se confirmó que el test de alcoholemia que se le realizó resultó negativo.

Finalmente, la avenida San Juan quedó cortada en tres de sus carriles, por lo que el tránsito en la zona estaba algo atascado hasta el momento en que los rodados fueron retirados del lugar.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy



