Violento choque en autopista 9 de Julio entre un automóvil y una combi

La mañana del sábado amaneció con un violento choque entre un automóvil particular y una combi en la Autopista 9 de Julio, que afortunadamente no dejó heridos, aunque sí serios destrozos en el pequeño rodado.

Fuentes locales informaron que el siniestro ocurrió pasadas las 6 de este sábado sobre la autopista 9 de Julio a la altura de la calle Río Cuarto (mano al Puente Pueyrredón), en donde un rodado Volkswagen Suran gris impactó de atrás a una combi que iba sin pasajeros.

Si bien las causas del choque no fueron reveladas hasta el momento, uno de los testigos de la situación indicó que la combi venía lento por el carril central, y al advertir que el automóvil venía a una presunta alta velocidad, se tiró al carril derecho (el más lento), pero ahí el automóvil lo chocó de atrás.

Producto del impacto, el rodado más pequeño (en el que iban tres personas), sufrió serios destrozos en su parte delantera y fue sacado de la autopista (a esa altura la velocidad máxima permitida es de 100 Kilómetros por hora) por una grúa, en tanto, la combi pudo retirarse por sus "propios medios". Además, no hubo necesidad de cortar la arteria rápida por parte de personal de autopista.

Sin heridos en el choque

Por otra parte, al lugar llegó una ambulancia del SAME para realizar las primeras curaciones a las personas, pero ninguno presentó heridas por lo que no hubo necesidad de traslado a algún hospital zonal.

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