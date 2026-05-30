Terrible choque entre dos autos dejó a tres jóvenes heridos

La mañana del sábado tuvo varios siniestros viales en la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los más violentos ocurrió en el barrio de Versalles, en donde dos autos chocaron de manera violenta y dejaron el saldo de tres personas heridas de diversa consideración.

La Policía indicó que el choque ocurrió en el cruce de la calle San Blas e Irigoyen pasadas las 7 del sábado, cuando un Peugeot blanco impactó contra un Volkswagen Polo gris y provocó serios destrozos en ambos automóviles.

Como consecuencia del choque, el Peugeot perdió su estabilidad y terminó incrustado contra el poste de luz, activando los airbags y destruyendo su parte delantera. Además, los tres jóvenes que iban en su interior, sufrieron heridas de diversa consideración y fueron derivados a los hospitales Vélez Sársfield y Santojanni.

En tanto, el chofer que iba a bordo del Volkswagen sufrió algunas heridas en su cuerpo y fue atendido por una ambulancia del SAME que llegó al lugar del impacto.

Así quedó el Volkswagen Polo gris (Crónica).

La brutalidad del choque fue tan grande que la policía cortó el cruce de estas calles para realizar los respectivos peritajes, por lo que en la zona se produjo un embotellamiento vehicular. Además, se les realizó a los conductores el test de alcoholemia, aunque se desconoce su resultado.

Palabra de uno de los conductores

Por otra parte, Jorge (dueño del Volkswagen) le comentó a Crónica TV: "Venía por la loma de burro e imagínense cómo venían estos muchachos, me pegaron y el auto me giró. Tengo un golpe y, en principio, llegaron dos ambulancias del SAME y me quisieron atender, pero les dije que la prioridad eran los muchachos por cómo estaban".

El hombre agregó: "Salía de trabajar, pasé por mi casa y me iba a la casa de mi hermano en Paso del Rey, cuando venía por San Blas, me chocaron. No sé a qué velocidad venían, pero iban rápido; igual están las cámaras que pueden corroborarlo. Otro punto importante es que hace mucho tiempo que se viene pidiendo un semáforo en esta esquina".

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