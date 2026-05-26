Alerta violeta por niebla en CABA y alrededores: choque en la autopista Dellepiane y cancelaciones de vuelos

La mañana del martes amaneció con una densa neblina que complicó la circulación del tránsito en sus accesos a CABA, de hecho, en la Autopista Dellepiane se produjo un choque entre un camión y un automóvil que no dejó heridos. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró la alerta violeta y el fenómeno derivó en la cancelación de vuelos en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque.

En tanto, el ente meteorológico sostuvo que fenómeno se mantendrá durante la mañana de este martes, y la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 16 grados, con viento del sureste.

Por otra parte , el miércoles la mínima será de 9 grados, la máxima de 15 grados, con niebla por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada. El jueves el cielo estará mayormente nublado. La mínima será de 13 grados y la máxima de 17 aunque no se esperan lluvias.

Choque en la autopista





Por otra parte, y en una jornada donde domina la neblina, un camión que circulaba por la Autopista Dellepiane impactó contra un auto que circulaba por delante en avenida General Paz.

Según pudo saber la Agencia NA, debido al hecho hay un solo carril habilitado para la circulación, mientras que hay congestión en el tránsito desde la Autopista Ricchieri. Además, personal de AUSA y de la policía de la Ciudad realiza un operativo en el lugar.

Cancelaciones de vuelos

Por otra parte, las terminales aéreas de Aeroparque y Ezeiza registraron cancelaciones y múltiples demoras debido a las dificultades operativas generadas por la niebla. Algunas aeronaves debieron ser desviadas hacia aeropuertos alternativos mientras se aguardaba una mejora en las condiciones de visibilidad.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales aéreas, debido a que las modificaciones en la programación se actualizaron de manera permanente durante la jornada.

El fenómeno meteorológico no solo afectó arribos y partidas ya que complicó las operaciones de asistencia en pista y la logística aeroportuaria, especialmente en momentos de menor visibilidad horizontal.

¿Qué es la alerta violeta por niebla ?





Una alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la presencia de bancos de niebla y neblina que reducen significativamente la visibilidad. Este nivel indica que se esperan fenómenos que pueden causar inconvenientes en el tránsito y las actividades cotidianas, aunque sin llegar a representar un riesgo extremo.

Ante un evento de niebla con alerta violeta, las autoridades recomiendan tomar las siguientes medidas de seguridad: