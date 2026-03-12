Por la intensa niebla, dos muertos en un choque frontal sobre la Ruta 14

Un grave accidente vial se registró en las primeras horas de este jueves en la provincia de Santa Fe, con un saldo de dos personas muertas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 54 de la Ruta Provincial 14, en el tramo comprendido entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta. Según las primeras informaciones policiales, el choque fue protagonizado por una camioneta y un vehículo tipo furgón que colisionaron de manera frontal.

En el lugar del impacto, el personal de la Comisaría 13ª de Villa Mugueta confirmó el deceso de un hombre y una mujer, quienes viajaban como ocupantes del utilitario. Las víctimas murieron en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Al momento del accidente, los peritos destacaron que la visibilidad en la zona era muy reducida debido a una persistente y espesa niebla que cubría la traza asfáltica.

Renzo, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bigand, brindó precisiones sobre el operativo de rescate y señaló que "la niebla a esa hora estaba muy espesa". El bombero detalló que, además de los fallecidos, otras cuatro personas resultaron heridas: tres de ellas circulaban en el furgón y la cuarta es el conductor de la camioneta. Todos fueron asistidos y derivados a centros asistenciales cercanos para ser tratados por politraumatismos.

La circulación por la Ruta 14 permaneció interrumpida de forma total durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia y los peritos accidentológicos. Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial coordinó los desvíos del tránsito hacia la Ruta Nacional 33 para evitar el congestionamiento en el sector del siniestro. Los vehículos involucrados quedaron severamente dañados sobre la calzada y debieron ser removidos tras las tareas de rigor.

Investigación

La fiscalía interviniente busca establecer las responsabilidades y la mecánica exacta del hecho. Por el momento, los investigadores aguardan los resultados de las pericias técnicas para determinar si las condiciones climáticas fueron el único factor desencadenante o si existió alguna falla humana.

La causa ha sido caratulada preventivamente como doble homicidio culposo en accidente de tránsito. La Justicia solicitó las imágenes de cámaras de seguridad cercanas, si las hubiera, y el testimonio de posibles testigos que circulaban por la ruta al momento del trágico suceso. Los vehículos fueron secuestrados.



