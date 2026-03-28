Recoleta: demoraron al hombre que disparaba a los vecinos con un aire comprimido desde su balcón, pero quedó en libertad

Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta tras ser acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes contra peatones desde el balcón de su departamento.

El caso tiene lugar desde enero, pero tomó trascendencia en la última semana tras varias denuncias de vecinos, que aportaron imágenes y videos. Pese a ser demorado, quedó en libertad por decisión judicial.

Tras la denuncia de algunos vecinos, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo para identificar al acusado y confirmar su domicilio, según precisó NA.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía de la Ciudad.

Con una orden judicial, intervino personal del Grupo DOEM, que realizó el allanamiento en el departamento, logró reducir al hombre y secuestró un rifle de aire comprimido junto a municiones.

La causa quedó en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que tras la consulta policial, decidió no adoptar medidas restrictivas, por lo que el acusado recuperó la libertad.