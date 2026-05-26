¡Alerta violeta! Hasta cuándo habrá niebla en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta violeta por niebla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La advertencia, que comenzó a regir en esta jornada, se extenderá hasta el miércoles 27 debido a las condiciones de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica.

El fenómeno genera una fuerte reducción de la visibilidad y demoras en los accesos viales y operaciones de transporte.

Localidades afectadas por el fenómeno

El mapa de advertencias del organismo oficial detalló un extenso listado de los partidos bonaerenses alcanzados por la densa masa de neblina.

En la zona norte y oeste del conurbano se encuentran Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López. Hacia la región sur del Gran Buenos Aires, el aviso comprende a Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.

A nivel provincial, el fenómeno impacta en sectores del interior y de la costa atlántica, abarcando municipios como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Ayacucho, el este de General Lavalle, La Costa, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, el noroeste de Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredón.

Qué significa la alerta violeta

El nivel de alerta violeta se utiliza para advertir a la población sobre fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes significativos o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social, como por ejemplo por niebla.

El peligro principal radica en la drástica caída de la visibilidad, que en algunos sectores del conurbano se reportó por debajo de los 100 metros.

Debido a que la niebla no presenta una densidad uniforme, puede intensificarse de forma abrupta en pocos kilómetros, reduciendo el margen de reacción de los conductores ante imprevistos viales.

Recomendaciones del SMN para circular

Frente a este escenario de baja visibilidad, las autoridades de seguridad vial y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una serie de pautas obligatorias para mitigar los riesgos de accidentes en rutas y autopistas: