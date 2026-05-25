Urgente: 35 localidades bajo alerta amarilla por tormentas, ¿cuándo "se cae el cielo"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para al menos 35 localidades. Este fenómeno climático puede darse en el transcurso de la noche del lunes 25 de mayo.

El organismo especializado en clima aseguró que pueden darse "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes" con valores de precipitación acumulada entre los 20 y los 50 milímetros.

Sin embargo, no descartan que en zonas específicas puedan ser superados, que se registre la caída de granizo o actividad eléctrica frecuente. La principal provincia afectada por este fenómeno será Misiones.

Las localidades que están afectadas por la alerta amarilla.

Cuáles son las zonas afectadas

Algunos de los sectores más afectados del territorio misionero serán Iguazú, Puerto Iguazu, Montecarlo, Esperanza Eldorado, General Manuel Belgrano, San Pedro y Bernardo de Irigoyen.

Sin embargo puede impactar en localidades como Taruma, Caraguatay, Barrio Guatambu, Laharrague, Villa Parodi, Puerto Pinares, Villa Roulet, Santiago de Liniers, Valle Hermoso, Colonia Victoria, Pueblo Nuevo, Maria Magdalena, Nueva Delicia, Wanda, Villa Cooperativa, Libertad, Puerto Deseado, Comandante Andresito, Caburei, Integración, Piñalito Norte, San Antonio, Dos hermanas, Pinalito Sur, Tobuna, Cruce Caballero, Fracran y Paraíso.

Las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El lunes 25 de mayo habrá una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17 con una jornada parcialmente nublada durante toda la jornada, según lo expuesto en el pronóstico extendido del SMN.

Así estará el clima en Buenos Aires.

Entre el martes y el miércoles habrá varios momentos de niebla y neblina en horas de la madrugada y la mañana y el resto del día mayormente nublado con mínimas de 11 grados y máximas de 17 y 16 grados respectivamente.