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Martes, 26 de mayo de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por precipitaciones de variada intensidad, fuertes ráfagas de vientos y bajas temperaturas que afectarán a algunas zonas del país. Conocé los detalles, en la nota.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 26 de mayo una alerta nivel amarilla por tormentas y fuertes vientos que afectará a dos provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió en las últimas horas una alerta amarilla por tormentas para zonas de la provincia de Misiones

Hay alertas amarilla por tormentas y fuertes ráfagas de viento en algunas zonas del país (Imagen captura).
Hay alertas amarilla por tormentas y fuertes ráfagas de viento en algunas zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada", destacó.

 Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A su vez, el organismo advirtió que rige una alerta amarilla por viento para la zona central de La Pampa. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este martes arrancará con cielo parcialmente nublado y con niebla. Se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con buen tiempo en el resto de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 16°C.

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