Buenos Aires afronta una semana fría y con niebla: ¿Qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con clima estable en Buenos Aires, marcada por el frío moderado, la presencia de niebla en algunos momentos y tardes frescas. No se esperan precipitaciones durante el período.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires mantendrá características invernales, aunque sin irrupciones de frío extremo ni cambios bruscos de temperatura.

El lunes 25, feriado en todo el país, comenzó con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 9 y 17 grados. Fue una jornada estable y fresca, que concluirá con frío.

Ya el martes 26 seguirá en la misma línea, aunque durante la mañana podrían registrarse bancos de niebla o neblinas. La mínima será de 11 grados y la máxima de 17 grados.

Para el miércoles 27 volverá a aparecer la niebla durante las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre 11 y 16 grados, en una de las jornadas más frescas del período.

El pronóstico para esta semana en Buenos Aires.

El jueves 28 tendrá condiciones similares, con cielo algo nublado y temperaturas entre 13 y 17 grados.

El fin de semana comenzará el viernes 29 con tiempo estable, con mínima de 14 grados y máxima de 17 grados, sin lluvias previstas.

Para el sábado 30 se mantendrá el ambiente fresco, con temperaturas entre 13 y 17 grados y cielo parcialmente nublado.

Finalmente, el domingo 31 cerrará la semana con condiciones prácticamente iguales: mínima de 13 grados, máxima de 17 grados y cielo algo nublado.