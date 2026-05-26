Alerta violeta por neblina: advierten que "no se va a ver nada" en varias localidades, ¿cuándo y dónde?

Después de varios días con mañanas húmedas y temperaturas bajas, un fenómeno meteorológico volverá a generar complicaciones en gran parte del país.

La presencia de densos bancos de niebla encendió la preocupación de especialistas y autoridades por el impacto que podría tener en la circulación de millones de personas.

Además, advierten que la visibilidad estará sumamente afectada desde la noche del martes 26 de mayo hasta la noche del miércoles 27 e incluirá a distintas provincias del centro y noreste argentino.

El SMN pidió consultar el estado de rutas y accesos antes de viajar.

Niebla extrema y alerta violeta: las zonas donde manejar será un riesgo

El Servicio Meteorológico emitió una alerta violeta por neblina que afectará a amplias zonas del centro y noreste del país entre la noche del martes 26 y la noche del miércoles 27 de mayo.

El fenómeno podría provocar una fuerte reducción de la visibilidad y generar complicaciones tanto para circular en rutas como en zonas urbanas.

La advertencia alcanza al sur de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y buena parte de Buenos Aires, con excepción del este y el sur bonaerense.

Además, según se informó, una de las zonas más afectadas podría ser el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan densos bancos de niebla durante varias horas.

Las provincias marcadas por la alerta violeta podrían registrar bancos de niebla densos y una importante reducción de la visibilidad.

La alerta violeta se utiliza para advertir sobre fenómenos meteorológicos que, si bien no implican un riesgo extremo para la población, sí pueden generar inconvenientes importantes en la vida cotidiana.

En este caso, el principal problema estará relacionado con la disminución notable de la visibilidad, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Los especialistas explicaron que la formación de neblina se produce por la

Estas condiciones favorecen la aparición de bancos de niebla densos que pueden persistir durante varias horas, dificultando el tránsito vehicular y afectando el funcionamiento habitual del transporte.

El pronóstico anticipa neblinas por varias horas.

En rutas y autopistas, la situación podría volverse particularmente peligrosa debido a la reducción abrupta de la capacidad visual de los conductores. Por ese motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el fenómeno.

Además de complicar la circulación, la niebla intensa también puede afectar vuelos, servicios de transporte y actividades cotidianas en distintas ciudades de la región. En algunos sectores, la visibilidad podría descender a pocos metros, generando escenarios de conducción de alto riesgo.

Según el pronóstico, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar de forma gradual hacia la noche del miércoles, aunque no se descarta que algunos sectores continúen registrando bancos de niebla aislados durante las primeras horas del jueves.

Las neblinas podrían perjudicar vuelos y otras actividades.

Consejos ante la neblina

Reducir la velocidad al conducir.

Mantener una mayor distancia entre vehículos.

Utilizar luces bajas y antiniebla.

Evitar las luces altas, ya que empeoran la visibilidad.

No realizar maniobras bruscas ni sobrepasos riesgosos.

En caso de visibilidad casi nula, detenerse en un lugar seguro.

Consultar el estado de rutas y accesos antes de viajar.







