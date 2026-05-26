Sin lluvias a la vista, vuelve el frío "polar" a Buenos Aires: ¿Cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico para esta semana y adelantó un buen panorama climático para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin lluvias a la vista y con jornadas de temperaturas más agradables.

Después de varios días marcados por la inestabilidad y el descenso térmico, el organismo anticipa que, durante gran parte de la semana, predominarán las condiciones estables, con mañanas frescas, presencia de nubosidad variable y tardes un poco más templadas.

¿Cómo estará el pronóstico este martes en Buenos Aires?

La jornada del martes arrancó fresca en el AMBA, con temperaturas cercanas a los 7 grados, registros de neblinas y bancos de niebla en distintos sectores de la Ciudad y el Conurbano, acompañados por cielo parcialmente nublado.

Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán estables y la temperatura alcanzará una máxima de 17 grados. El cielo seguirá con nubosidad variable y no hay probabilidades de lluvias previstas para la jornada.

¿Cómo estará el pronóstico este martes en Buenos Aires?

Ya durante la noche, el tiempo se mantendrá fresco y con cielo parcialmente cubierto. Las marcas térmicas volverán a descender y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional tampoco anticipa precipitaciones para el cierre del día.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires los próximos días?

El miércoles continuará el tiempo estable, aunque con mayor presencia de nubosidad durante gran parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 9 y los 15 grados, sin precipitaciones. Hacia la tarde las condiciones comenzarán a mostrarse un poco más agradables.

El jueves y el viernes el clima seguirá sin grandes cambios, con mínimas cercanas a los 13 grados y máximas que rondarán los 17. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el pronóstico no anticipa lluvias para ninguno de los dos días.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires los próximos días?

El fin de semana, las temperaturas se mantendrán templadas para esta época del año, con máximas de hasta 18 grados el domingo. Tanto el sábado como el domingo predominarán las buenas condiciones meteorológicas, con momentos de sol, nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvia.