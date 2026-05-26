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Martes, 26 de mayo de 2026

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SINIESTRO

Un camión perdió su contenedor en la General Paz y dejó dos heridos

El contenedor cayó sobre la calzada a la altura de Constituyentes y desencadenó un choque en cadena. Dos hombres fueron trasladados al Hospital Zubizarreta.

Un camión perdió el contenedor que transportaba al chocar contra un puente de la Avenida General Paz este martes a las 16, a la altura de la Avenida de los Constituyentes. 

El impacto generó un choque en cadena que dejó dos personas heridas, y dificultades en el tránsito.

La carga cayó sobre la calzada y fue embestida por una camioneta Renault Kangoo. Una segunda camioneta, modelo F1000, también resultó dañada. 

El conductor del camión no presentaba heridas visibles y se negó a ser trasladado, según trascendió.

Fuentes del SAME indicaron que los heridos son un hombre de 27 y otro de 53 años, ambos con "politraumatismos". Ambos fueron llevados al Hospital Zubizarreta, en Villa Devoto.

El incidente provocó el corte parcial de dos carriles de la autopista mientras se desarrollaba el operativo de emergencia para despejar la zona.

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