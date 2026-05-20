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Miércoles, 20 de mayo de 2026

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SINIESTRO

Se incendió un micro en la autopista 25 de Mayo: dos intoxicados con monóxido de carbono

Bomberos de la Ciudad controlaron el fuego con dos líneas de mangueras. El tránsito hacia el centro estuvo cortado.

Dos hombres de 48 y 61 años fueron trasladados al Hospital Piñero tras inhalar monóxido de carbono en el incendio de un micro de larga distancia sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Chacabuco.

Todos los pasajeros lograron descender antes de que las llamas se generalizaran, evitando consecuencias mayores.

Los conductores también salieron por sus propios medios y esperaron afuera la llegada de los bomberos, informó el SAME.

El foco alcanzó 16 metros de largo, 3 de ancho y 5 de alto y se registró en el kilómetro 2,5 de la autopista. Las causas están siendo investigadas.

El micro quedó destruido por las llamas.
El micro quedó destruido por las llamas.

El operativo de extinción

Personal de Bomberos de la Ciudad desplegó dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos o a la infraestructura vial. No hubo heridos de gravedad.

La mano hacia el centro quedó cortada durante el operativo. Al cierre de esta nota, los efectivos trabajaban en la etapa de enfriamiento y remoción de la unidad siniestrada.

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