Una chispa de una quema autorizada causó el incendio que destruyó un histórico hotel de Bariloche

Peritos del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) confirmaron que el incendio que destruyó el histórico Hotel Huemul de Bariloche fue accidental.

Según la investigación, una chispa originada en una quema autorizada de residuos forestales cayó sobre una enredadera seca adherida a la fachada del edificio y las llamas se propagaron en minutos por la estructura de madera antigua.

"Se trató de un accidente: el hombre estaba quemando, una chispa saltó a una enredadera seca que estaba sobre la estructura y el fuego tomó la madera", explicó Daniel Muñoz, integrante del equipo técnico que realizó las pericias.

El hotel, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, a orillas del lago Nahuel Huapi, permanecía cerrado al público desde hacía varios meses por trabajos de mantenimiento y contaba con el permiso reglamentario para efectuar la quema.

Los bomberos trabajaron intensamente para controlar el incendio (Gentileza Diario Jornada).

Cómo avanzó el fuego

Las primeras dotaciones llegaron al lugar y debieron improvisar un operativo de emergencia con motobombas. "Enseguida vimos que estaba comprometida la estructura y realizamos el primer ataque desde la playa hacia el hotel", detalló Muñoz.

Horas después se sumaron seis cuarteles de bomberos voluntarios que trabajaron para controlar el fuego e impedir que alcanzara otras construcciones cercanas.

A menos de 24 horas del siniestro, cientos de vecinos y turistas se acercaron a la zona para ver el estado en que quedó uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad cordillerana.

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