Un incendio destruyó un histórico hotel de Bariloche: hubo un gran operativo para controlar las llamas

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo las instalaciones del emblemático Hotel Huemul en San Carlos de Bariloche, cerca de las 15:00 horas de este sábado.

El siniestro, originado presuntamente en la planta baja del edificio ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Ezequiel Bustillo, se propagó con rapidez hacia los pisos superiores y cubrió la estructura de llamas, lo que generó pánico entre los turistas y vecinos de la zona, además de una densa columna de humo visible desde todo el centro urbano.

El fuego se propagó rápidamente por los pisos superiores.

El avance del fuego obligó a montar un urgente operativo de evacuación perimetral para proteger a las personas que transitaban por la costera.

Testigos en el lugar reportaron momentos de extrema tensión debido a la velocidad con la que las llamas devoraron la tirantería de madera y los materiales nobles del histórico hospedaje lacustre.

Siguen los trabajos de enfriamiento

Hasta el momento, los peritos de bomberos continúan trabajando en el enfriamiento de las ruinas para determinar las causas exactas que originaron el foco ígneo. Las autoridades locales confirmaron que las pérdidas materiales en el edificio son prácticamente totales.