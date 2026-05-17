Incendio fatal en una casa en Córdoba: murieron una mujer y un nene de 6 años, y hay dos heridos en estado crítico

Una mujer de 47 años y un nene de 6 murieron tras el incendio de una vivienda en Saldán, a 18 kilómetros de la capital cordobesa.

El fuego se desató este sábado a las 17.40 en la avenida Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda, y consumió gran parte del inmueble.

Efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a cuatro personas afectadas por el humo y las llamas. Todos presentaban quemaduras y dificultades para respirar.

Un hombre de 44 años recibió maniobras de reanimación en el lugar. Fue trasladado primero al Hospital Pronta Atención Cura Brochero y luego derivado al Instituto del Quemado con diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono.

Las demás víctimas fueron llevadas a un centro de salud local. Allí se confirmó el fallecimiento del nene y de la mujer de 47 años. Una mujer de 86 años permanece internada en estado crítico.

Bomberos voluntarios trabajaron para controlar las llamas y evitar que se propagaran a casas vecinas. Lograron extinguir el incendio, aunque la vivienda sufrió daños importantes. Las causas del siniestro son materia de investigación.

Otra tragedia días antes: murió Julieta, de 3 años, en Salsipuedes





El miércoles pasado, una nena de tres años falleció cuando el fuego arrasó su casa en el barrio Villa La Selva de Salsipuedes, en las Sierras Chicas. La pequeña Julieta quedó atrapada entre el humo y murió por inhalación de monóxido de carbono. Su hermana gemela sobrevivió.

El incendio comenzó cerca de las 21 por un presunto cortocircuito en la habitación donde dormían las dos nenas. La madre, Rocío, las sacó al exterior y les pidió que se quedaran quietas mientras buscaba ayuda entre los vecinos. La zona es montañosa y de difícil acceso.

"Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter adentro", relató Natalia, tía de las pequeñas, en diálogo con La Voz. Cuando Rocío regresó, las llamas dominaban el interior.

Un vecino que trabaja como bombero cortó la luz e ingresó al inmueble. Logró sacar a una de las gemelas. Poco después llegaron las dotaciones de bomberos; algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario.

Julieta fue encontrada desvanecida dentro de la habitación. Las maniobras de RCP no dieron resultado. Falleció en el Hospital José Miguel Urrutia de Unquillo. La gemela quedó fuera de peligro al cuidado de su familia.

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