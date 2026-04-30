Incendio en un edificio del centro porteño: al menos 25 evacuados y varias personas atendidas por inhalación de humo

Una presunta discusión de pareja fue la causante de un incendio en un edificio ubicado en el centro porteño, y por el cual, cuatro pisos fueron afectados y 25 personas tuvieron que ser evacuadas. Además 10 fueron atendidas por el SAME por inhalación del humo y dos de ellas trasladadas al hospital Ramos Mejía.

Fuentes de Bomberos indicaron que el siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves en un edificio de 24 pisos de la calle Paraná al 400, el cual tuvo que ser evacuado tras el alerta por la presencia de humo en los pisos 6, 7, 8 y 9.

Al lugar llegaron tres dotaciones de bomberos, mientras que el Sistema de Emergencias de la Ciudad trabaja en la zona y evacuaron a 25 personas. Mientras tanto, el tránsito por la calle Paraná y la avenida Corrientes fue interrumpido hasta que se controle la situación.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, todo habría iniciado en el séptimo piso, en el departamento de una pareja que los vecinos describieron como conflictiva.

Testimonios de los vecinos

Crónica TV dialogó con una de las vecinas, quien comentó: "Soy del octavo piso y nos levantaron de golpe por el humo que había en los pisos y para que salgamos. Somos varios los vecinos evacuados y todo empezó supuestamente por la discusión de una pareja (habitaba en el séptimo piso) y uno de ellos prendió fuego el departamento. No conozco a esa familia pero creo que también vivían una nena y un bebé".

Otra mujer, residente de un departamento en el décimo puso, también indicó que "parece que una familia prendió fuego el departamento, de hecho, el sujeto que lo habría causado está en el patrullero". "Por suerte solamente hubo humo", añadió.

Finalmente, se supo que el hombre detenido tenía una causa policial de hace unos años y que tenía una tobillera electrónica.

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