Detuvieron a una mujer trans acusada de matar a su pareja e incendiar su departamento

Una mujer trans de 36 años fue detenida el viernes por la noche como principal sospechosa del homicidio de su pareja, Pedro Federico Arhancet.

El cuerpo sin vida del jubilado, de 76 años, fue hallado en un departamento del barrio porteño de Colegiales tras un incendio intencional.

El hecho ocurrido durante la madrugada del 23 de abril pasado es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de la fiscal María Eugenia Sagasta.

Personal de la comisaría 13C, bomberos y el SAME llegaron a un edificio de Moldes al 1100 por un incendio en el octavo piso, pero cuando el Destacamento 5 de Belgrano apagó el fuego, encontraron a Arhancet tendido en el piso de una habitación, con una pistola a su lado.

De acuerdo a los reportes del caso, la víctima tenía una herida de bala en la cabeza y una puñalada en el estómago.

Días muerto antes del incendio

La autopsia preliminar reveló que, al momento del incendio, la víctima llevaba varios días muerta. La causa exacta de la muerte aún no fue determinada.

Los vecinos contaron que Arhancet convivía desde hacía seis años con la mujer y dos perros pitbull. El miércoles al mediodía, ella llegó con un camión de mudanza y retiró sus cosas del departamento.

Las cámaras de seguridad del edificio y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) fueron clave: en la noche del incendio, alrededor de la 1.30, una persona ingresó al edificio por la cochera y se retiró cerca de una hora después. Las filmaciones también permitieron identificar el camión de mudanza y rastrear la nueva vivienda de la sospechosa.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad vigiló un departamento de Scalabrini Ortiz al 1100, en Palermo, y confirmó que allí se había mudado la mujer. Con ese dato, el juez Martín Peluso, del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°9, ordenó el allanamiento.

La mujer fue detenida el viernes por la noche, horas después del hallazgo del cuerpo. El sábado 26 de abril fue indagada por el juez Peluso como supuesta autora del homicidio de su concubino.

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