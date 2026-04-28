Horror en Bernal Oeste: un bebé falleció en un incendio

Un trágico incendio ocurrido este martes por la mañana en Bernal Oeste, en calle 812 y 885, terminó con la vida de un bebé de un año y generó conmoción en el barrio Kilómetro 13.

El siniestro se desató por causas que aún son materia de investigación y afectó a una vivienda precaria, que fue rápidamente consumida por las llamas. En ese contexto, el menor quedó atrapado en el interior del inmueble y falleció como consecuencia del fuego.

Personal de bomberos acudió al lugar tras el alerta de los vecinos y logró controlar el incendio, aunque no pudo evitar el desenlace fatal. También trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar cómo se originó el incendio y evaluar las condiciones en las que se encontraba la vivienda. El hecho volvió a poner en foco la vulnerabilidad de muchas construcciones en la zona y los riesgos asociados ante este tipo de episodios.