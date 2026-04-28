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Martes, 28 de abril de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este martes 28 de abril

El organismo previsional oficializó las fechas y montos de pago para las jubilaciones y pensiones de sus afiliados durante abril 2026.

Redacción FMQ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril, que incluye jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales.

El cronograma abarca a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, prestaciones de pago único y la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

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