Pensiones de ANSES: ¿Cuánto cobrarán en mayo, con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de mayo para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), quienes recibirán un nuevo aumento por movilidad y el refuerzo del bono extraordinario de $70.000, que se mantiene como complemento para los ingresos más bajos.

De acuerdo con las estimaciones, el incremento previsto para mayo sería del 3,4%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de marzo. Este indicador es el que se utiliza como referencia para actualizar las prestaciones previsionales de manera mensual, aunque aún resta la confirmación oficial por parte del organismo previsional.

Cómo quedan los montos de las PNC en mayo, con aumento y bono

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas de 70 años o más, o a quienes no cuentan con cobertura previsional. En la mayoría de los casos, el monto equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que cualquier actualización en ese haber impacta directamente en estas prestaciones.

Si se confirma el aumento estimado del 3,4%, los valores base quedarían de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $275.275

PNC para madres de siete hijos: $393.250 (equivalente a la jubilación mínima)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600 (equivalente al 80% de la mínima)





A estos montos se les debe sumar el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva los ingresos finales:

PNC por invalidez o vejez: $345.275

PNC para madres de siete hijos: $463.250

PUAM: $384.600





Se trata de cifras estimativas que podrían ajustarse levemente una vez que ANSES oficialice los valores definitivos.

En mayo, los titulares de las PNC cobrarían con un aumento del 3,4%, junto con el bono de $70.000, aunque todavía resta la oficialización de estos conceptos por parte de ANSES.

¿En qué fechas cobrarían las PNC en mayo?

Si bien el calendario oficial todavía no fue confirmado, ya circula un cronograma tentativo que permite anticipar las fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11

DNI terminados en 2 y 3: martes 12

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo





Requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas

Las PNC están destinadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Existen tres principales categorías:

PNC por invalidez: dirigida a personas con discapacidad que no pueden trabajar.

PNC por vejez: para mayores de 70 años sin cobertura previsional.

PNC para madres de siete hijos: orientada a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En todos los casos, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos: