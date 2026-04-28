Jubilados que superan la mínima: los DNI que cobran este martes 28 de abril con aumento incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el tramo final de su calendario de pagos de abril. Este martes 28, se acreditan los haberes del grupo de jubilados y pensionados que perciben montos superiores a la mínima.

Este esquema de cobros, que agrupa dos terminaciones de documento por jornada, busca agilizar la atención en los bancos y garantizar que los fondos estén disponibles inmediatamente, incluyendo aumento y bono.

Jubilados: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, martes 28 de abril?





Según el cronograma oficial de la ANSES, este martes 28 de abril perciben sus haberes los:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: documentos terminados en 4 y 5.

Los fondos estarán disponibles en las cuentas bancarias desde las primeras horas del día. Es importante recordar que, una vez acreditado, el dinero puede ser utilizado directamente mediante tarjeta de débito para compras en comercios o retirado en cualquier momento.

¿Quiénes restan por cobrar y qué jubilados ya recibieron su depósito en abril?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril .

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 28 de abril.

Montos: ¿Qué sucederá con el bono de $70.000?





Para los beneficiarios que cobran este martes, el impacto del bono de refuerzo depende del monto de su haber básico. Al tratarse de jubilaciones que superan la mínima, se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $450.319,31.

Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber básico de $410.000, este martes recibirá un extra de $40.319,31 para completar el techo garantizado por el Gobierno. Si el haber básico ya es igual o superior a ese monto, el beneficiario no percibirá el refuerzo este mes.

Mayo 2026: el nuevo aumento confirmado





Mientras se completa este calendario, los jubilados ya miran hacia el mes de mayo. La ANSES confirmó que el próximo aumento será del 3,4%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

Esto elevará el piso de la jubilación mínima a $393.250, cifra a la que se le sumará un nuevo bono de $70.000, llevando el total a $463.250,17.

Los titulares ya pueden consultar en la plataforma Mi ANSES su próximo recibo de haberes digital para verificar cómo quedará su liquidación con este nuevo incremento.