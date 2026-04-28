Fechas de cobro para jubilados de la mínima: ¿Cuándo paga ANSES el haber con aumento en mayo 2026?

Con el inicio del nuevo mes, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya consultan las fechas de cobro de los jubilados de la mínima.

Para mayo 2026, los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 3,4% basado en la inflación de marzo, lo que eleva el haber básico. A este monto se le suma la continuidad del bono de $70.000, conformando un total de bolsillo de $463.250,17.

Calendario de mayo 2026: jubilados que cobran la mínima





En mayo, el esquema para quienes perciben el haber mínimo arranca en la segunda semana del mes. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Mayo 2026: ¿Cuándo paga ANSES el haber con aumento para los jubilados de la mínima?

¿Qué conceptos se acreditan en la fecha de cobro?





Es fundamental que el jubilado sepa que en la fecha asignada encontrará el total del dinero unificado. Esto incluye:

El haber mensual con el aumento aplicado. El bono de refuerzo previsional de $70.000.

La ANSES mantiene esta modalidad de pago único para evitar que el beneficiario deba concurrir dos veces al banco.

Se recomienda el uso de la tarjeta de débito para realizar compras o retirar efectivo, evitando las filas en las sucursales los lunes, que suelen ser los días de mayor afluencia.

Cómo consultar la liquidación

Si se tienen dudas sobre el monto exacto, se puede ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones".

Luego, presionar en "Consultar recibo de haberes". Allí ya figura el detalle del próximo cobro de mayo con los descuentos y aportes correspondientes.