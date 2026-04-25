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Sábado, 25 de abril de 2026

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Incendio en el shopping de Abasto: se prendió fuego una freidora y tuvieron que asistir a nueve personas

Hubo un intoxicado y un quemado que tuvieron que ser trasladados, mientras otras siete fueron asistidas en el lugar por personal del SAME.

Un incendio al mediodía en el complejo de cine del shopping del Abasto provocó que nueve personas tengan que recibir atención médica.

El episodio se generó luego de que se prendiera fuego una freidora que es parte del mobiliario de boletería, en un sector de 1 por 1 y 1,50 metros de altura.

Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar, ubicado en la Avenida Corrientes al 3200, para evitar la propagación del incendio en otras áreas del cine y el shopping.

Por este motivo, se realizó una evacuación parcial del sector afectado y una inspección general para descartar riesgos adicionales.

Los heridos por el incidente

Por el incidente nueve pacientes fueron asistidos por personal del SAME. 

 Dos hombres y dos mujeres necesitaron asistencia respiratoria, otros tres pacientes requirieron control clínico y dos hombres debieron ser trasladados.

Estos sujetos fueron uno de 21 años por inhalación de humo y uno de 40 por inhalación y quemadura grado A en una mano, a quienes se les dio carboxiterapia para mejorar los valores de oxigenación.

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