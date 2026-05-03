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Domingo, 3 de mayo de 2026

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TRAGEDIA

Cuatro muertos y tres heridos en un choque frontal sobre la ruta 76 en Tornquist

Tres de las víctimas murieron en el acto y la cuarta falleció en el hospital. Los muertos eran oriundos de Lanús, Caballito y CABA.

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas este domingo tras un choque fatal entre dos autos en la ruta provincial 76, a la altura del Abra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist

La tragedia ocurrió alrededor de las 7.30 y las causas son matería de investigación por parte de la Justicia.

Las víctimas fatales son Talía Araceli Mansilla (29), de Lanús; María de los Milagros Chirinos (28) y Ezequiel Agustín Quaglio (31), de Caballito; y Laura Camila Díaz Sandoval (26), de CABA. Las tres primeras murieron en el lugar; Quaglio falleció horas después en el Hospital Municipal de Tornquist.

Los dos vehículos involucrados son un Ford Focus conducido por Alejandro Daniel Prezzi (47) y un Citroën C3 al mando de Juan Ignacio Daulerio (28), oriundo de CABA. Tras el impacto, uno de los autos terminó sobre la banquina y el otro quedó detenido en la calzada.

Operativo en la zona del siniestro fatal.
Operativo en la zona del siniestro fatal.

Prezzi y su acompañante, Griselda Buchanan (47), junto a Daulerio, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital local. Los tres permanecen bajo atención médica.

La investigación

Bomberos, policía, ambulancias y personal de Defensa Civil trabajaron durante horas en el lugar. Los peritos judiciales analizan si la velocidad, las condiciones del camino o la visibilidad influyeron en el siniestro.

La ruta estuvo parcialmente cortada mientras se retiraban los vehículos y se realizaban las pericias.

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