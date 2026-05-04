Una de las víctimas del palazo en Tornquist era hija de famoso piloto de carreras

Murió Talía Mansilla, la hija del expiloto argentino que fue el gran rival de Ayrton Senna en Europa. La joven de 29 años perdió la vida en un choque frontal sobre la ruta 76, en cercanías a la localidad bonaerense de Tornquist, donde también fallecieron otras tres personas.

"Tati", como le decían cariñosamente, era hija de Enrique "Quique" Mansilla, un nombre que pesa fuerte en la historia del automovilismo nacional. El piloto es recordado por haber puesto en jaque al mítico Senna durante el campeonato de Fórmula Ford Británica en 1981.

La relación entre Mansilla y Senna fue de rivalidad en la pista, pero de respeto fuera de ella. El argentino llegó a contar que eran amigos, que salían a comer con sus parejas y que incluso mantenían el contacto telefónico años después de terminada la competencia en las categorías menores de Europa.

Mansilla estuvo cerca de desembarcar en la Fórmula 1, pero la Guerra de Malvinas en 1982 dinamitó sus posibilidades económicas. El conflicto bélico hizo que le congelaran las cuentas en Inglaterra y que el flujo de patrocinio desde Argentina se cortara, dejándolo sin el presupuesto necesario para sostener su carrera en el Viejo Continente.

Aquel sueño truncado por la historia del país volvió a estar en boca de todos recientemente gracias al estreno de la serie biográfica de Senna, donde se retrata el talento del piloto argentino.

Varios periodistas deportivos le enviaron sus condolencias a Mansilla a través de las redes sociales.

El accidente

Todo ocurrió el pasado domingo cerca de las 7.30 de la mañana a la altura de Abra de la Ventana. Por causas que los peritos intentan establecer, dos autos colisionaron de frente de manera violenta. El impacto fue fatal para tres de los ocupantes que murieron en el acto: Mansilla, María de los Milagros Chirinos, de 28 años, y Laura Camila Díaz Sandoval, de 26.

La cuarta víctima fatal fue identificada como Ezequiel Agustín Quaglio, de 31 años, quien llegó a ser trasladado de urgencia pero falleció poco después en el Hospital Municipal de Tornquist.

En el mismo centro de salud permanecen internados los heridos: Alejandro Daniel Prezzi, Griselda Buchanan y Juan Ignacio Daulerio, este último conductor del vehículo donde viajaba la hija del deportista.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Defensa Civil y bomberos para rescatar a las personas atrapadas entre los fierros retorcidos.

La investigación quedó en manos de la policía comunal y las autoridades judiciales de la zona. Se busca determinar si las condiciones del camino serrano o una posible falla humana, vinculada a la velocidad de los autos, desencadenaron el choque.