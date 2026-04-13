Una familia murió en un brutal choque cuando iba a un torneo de fútbol infantil

Una familia oriunda de Carlos Pellegrini, que viajaba con la ilusión de participar en un encuentro deportivo, murió en un violento accidente a la altura del kilómetro 134, en jurisdicción de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. Un nene de siete años, que también iba en vehículo, logró sobrevivir.

El choque, que involucró a la camioneta en la que se trasladaban y a un camión, terminó con la vida de un matrimonio y sus dos hijos, de uno y seis años.

Todo sucedió el pasado domingo cerca de las 10 de la mañana cuando se produjo el impacto fatal, apenas a unos 24 kilómetros de donde se desarrollaba el torneo de fútbol infantil denominado "Cachorritos", en San Martín de las Escobas.

Los peritos trabajan intensamente bajo las órdenes de la justicia para intentar determinar cuáles fueron las causas que desencadenaron la colisión.

Milagro

En medio del horror y los hierros retorcidos, surgió un milagro que mantiene en vilo a la región: un nene de siete años, integrante de la familia, logró sobrevivir al impacto.

El menor fue rescatado y trasladado de urgencia hacia la ciudad de Santa Fe, donde quedó internado en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

Así quedó el camión involucrado en el accidente fatal.

Según los primeros reportes médicos, el menor se encuentra fuera de peligro, aunque bajo una estricta observación debido a la gravedad del siniestro que presenció y protagonizó.

La violencia del choque fue tal que ambos vehículos terminaron desplazados fuera de la calzada, quedando depositados en la zona de banquinas.

En el lugar se desplegó un operativo de gran magnitud que incluyó a dotaciones de Bomberos Voluntarios, ambulancias de la zona y efectivos de la policía provincial.

La noticia corrió rápidamente por los clubes de la región y generó un impacto emocional devastador en el ambiente del fútbol infantil del departamento San Martín.

Las autoridades de la Liga Departamental de Fútbol tomaron la decisión de suspender de forma inmediata la totalidad de le fecha. "Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento", expresaron a través de un comunicado oficial.

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