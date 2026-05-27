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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DRAMÁTICO

Trágico accidente en Aeroparque: un muerto y un herido en una sala técnica

El hecho ocurrió este miércoles en el primer piso mientras dos operarios tercerizados manipulaban un tubo de gas.

Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que se cobró la vida de una persona y dejó a otra herida, pero fuera de peligro. 

El hecho generó una inmediata conmoción en la terminal aérea porteña y motivó la intervención de las autoridades competentes para determinar las causas del siniestro.

Manipulación de gas en el primer piso

De acuerdo con las primeras informaciones sobre el hecho, el incidente se desencadenó mientras dos empleados pertenecientes a una firma tercerizada realizaban tareas de mantenimiento y manipulación de un tubo de gas. 

Las tareas se estaban llevando a cabo en el interior de una sala técnica ubicada en el primer piso del edificio aeroportuario.

Operario herido fuera de peligro

A raíz de la falla en el equipamiento o la fuga del elemento inflamable, uno de los trabajadores falleció en el lugar de manera inmediata. 

En tanto, el segundo operario involucrado en las tareas sufrió diversas lesiones de consideración y debió recibir asistencia médica urgente, aunque los reportes de salud confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

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