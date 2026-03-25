Cuánto cuesta renovar el registro de conducir y fuertes multas por circular con el carnet vencido

Circular por las calles porteñas sin la licencia de conducir o con el documento vencido representa hoy un riesgo económico significativo.

La normativa vigente califica esta conducta como una infracción de gravedad, con una penalidad que alcanza las 50 Unidades Fijas.

En términos monetarios, el conductor que sea detectado en falta debe afrontar una multa de $47.499,50.

Contar con el permiso al día funciona como el blindaje legal básico para transitar por cualquier vía del país, siendo la única vía para eludir castigos financieros y complicaciones jurídicas.

El costo de estar en regla

Para quienes deban gestionar la obtención o renovación del registro en este mes de marzo, el desembolso total se ubica en los $43.040. Este monto surge de la combinación de dos ítems administrativos obligatorios:

Boleta Única Inteligente (BUI): El costo por el otorgamiento de la licencia es de $34.200 .

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): Tiene un valor de $8.840.

Beneficiarios de exenciones

A pesar de los valores actualizados, el Gobierno porteño mantiene el beneficio de gratuidad en el pago de la BUI para determinados sectores sociales.

No deben abonar este arancel los jubilados y pensionados, así como tampoco los veteranos de la guerra de Malvinas.

La lista de exceptuados se completa con los alumnos del Instituto Superior de la Seguridad Pública, personas que acrediten falta de recursos y aquellos ciudadanos que posean el Certificado Único de Discapacidad.

Cumplir con la actualización del documento asegura una circulación que respeta el marco legal y garantiza los estándares de seguridad vial vigentes.