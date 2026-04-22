La provincia de Buenos Aires inhabilitó la licencia de conducir de Santiago Maratea tras cometer infracciones

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, determinó la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir del influencer Santiago Maratea, luego de que se mostrara manejando sin cinturón de seguridad y filmándose.

De acuerdo a las autoridades viales, la sanción se aplicó debido a la violación de normativas de tránsito básicas que el propio Maratea dio a conocer con la difusión de un video en sus redes sociales.

En las imágenes, el conductor se filma a sí mismo utilizando un celular mientras el vehículo se encuentra en movimiento, conducta que infringe las disposiciones de seguridad vial vigentes en el territorio bonaerense.

No obstante, la medida adoptada es de carácter preventivo y deja a Maratea a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente.

Según informaron las autoridades provinciales, esta facultad se ejerce con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de conductas que atentan contra la integridad física de los usuarios de la vía pública.

Para recuperar la aptitud legal para conducir, Maratea deberá someterse a una instancia de reevaluación psicofísica y técnica. Este procedimiento se llevará a cabo en el Centro de Emisión de Licencias municipal que corresponda a su domicilio registrado, donde se determinará si el infractor es apto para retomar la titularidad de su registro.

Desde la cartera de Transporte bonaerense señalaron que la conducta analizada constituye una infracción grave. El dictamen subraya que el manejo sin cinturón de seguridad y la distracción provocada por el uso del celular implican un riesgo elevado tanto para el conductor como para terceros que circulan por la red vial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue el organismo que solicitó formalmente la inhabilitación tras procesar la denuncia por el video difundido. La entidad remarcó que el uso del celular al conducir está expresamente prohibido por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), debido a la disminución de los reflejos y la atención que esta práctica conlleva.

En el video que se viralizó, se escucha al influencer reconocer implícitamente la irregularidad de su acción. Durante la grabación, Maratea expresa: "Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas' pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo".

A la utilización del dispositivo móvil se sumó la ausencia del cinturón de seguridad, cuya obligatoriedad es absoluta para todos los ocupantes de un vehículo.

Las autoridades enfatizaron que el impacto de estas conductas se magnifica dada la visibilidad pública del infractor, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores.

El pedido de disculpas de Santi Maratea

Tras darse a conocer la determinación de la provincia de Buenos Aires, Maratea utilizó nuevamente sus plataformas digitales para emitir un pedido de disculpas público.

"Quiero agradecerle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el trabajo que hacen, y sobre todo, pedirle disculpas a las Madres del Dolor, que sé que todos los días luchan por concientizar y después aparezco yo como un gil parece que estoy haciendo apología a la imprudencia. Está mal lo que hice", aseguró el influencer.

No obstante, Maratea indicó que "al menos por ahora" no le retiraron el registro de conducir. "Pero digo, no es que estoy pidiendo perdón por unas disculpas escritas por mi abogado porque me sacaron el registro. Quizás me lo saquen mañana, no sé, pero si me lo sacan o no no hace que esté bien o mal, está mal lo que hice. Lo que está bien es que pida disculpas y le pido perdón sobre todo a las Madres del Dolor y vuelvo a agradecer a la ANSV", cerró.