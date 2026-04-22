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Miércoles, 22 de abril de 2026

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RELEVAMIENTO

Triste: 6 de cada 10 personas que duermen en la calle están en esa situación desde hace menos de 2 años

Además, el 28% lo está desde hace menos de seis meses. El relevamiento fue organizado por el Ministerio de Capital Humano en 19 provincias.

El Ministerio de Capital Humano realizó un relevamiento que contabilizó 9.421 personas en situación de calle en todo el país. El estudio, además, reveló que casi el 60% está en esa situación desde hace menos de dos años.

El informe organizado por la cartera que conduce Sandra Pettovello fue realizado en 19 provincias ya que no adhirieron Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

Triste: 6 de cada 10 personas que duermen en la calle están en esa situación desde hace menos de 2 años

Los principales datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle

El Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle realizado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tuvo como objetivo "contar por primera vez con un mapa integral, preciso y federal" sobre esta problemática.

Desde el Ministerio indicaron que se contabilizaron 9.421 personas en situación de calle, de las cuales un 83% son varones y un 17% mujeres. Asimismo, el 92% tiene más de 18 años.

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