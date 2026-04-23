El gendarme Nahuel Gallo declarará ante la Justicia argentina contra Nicolás Maduro

La Justicia argentina citó a declarar al gendarme Nahuel Gallo para el próximo 30 de abril en el marco de la investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El efectivo, que permaneció detenido durante 448 días en el país caribeño, testificaría sobre las condiciones de su cautiverio y el funcionamiento del sistema carcelario bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Jurisdicción universal y el rol del testigo

El proceso se desarrolla en los tribunales federales de Argentina aplicando el principio de jurisdicción universal, el cual permite investigar delitos graves como torturas y desapariciones forzadas independientemente de dónde ocurrieron.

La citación de Gallo fue impulsada por el abogado Tomás Farini Duggan, quien representa a víctimas venezolanas en un expediente que busca determinar la existencia de un plan sistemático de persecución política.

Gallo fue arrestado en diciembre de 2024 cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su familia.

Mientras que la gestión de Nicolás Maduro lo acusó de espionaje, el gobierno argentino calificó el hecho como una detención arbitraria hasta su liberación en marzo de este año.

Pedido para actuar como querellante

Además de su declaración testimonial, el gendarme solicitó formalmente ser aceptado como parte querellante en la causa para aportar pruebas de manera directa.

A través de sus redes sociales, el uniformado expresó: "Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga".

En su mensaje, Gallo enfatizó su compromiso con el avance del proceso judicial al manifestar que "no voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune".

Su testimonio es considerado una pieza fundamental para la reconstrucción de los hechos denunciados por organizaciones civiles y sobrevivientes del sistema penitenciario venezolano.