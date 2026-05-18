La Justicia rechazó citar a declarar a Claudio "Chiqui" Tapia para que explique qué rol tuvo en la liberación de Nahuel Gallo

Este domingo, el juez federal Sebastián Ramos rechazó el pedido para citar a declarar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de la investigación sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció cautivo durante 448 días en Venezuela.

La solicitud había sido impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, que pretendía que Tapia brindara detalles sobre las negociaciones y el operativo que permitió el regreso de Gallo al país.

En ese sentido, el magistrado sostuvo que "por el momento" la declaración "no resulta pertinente con el objeto procesal delimitado en esta investigación", aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar con esa medida más adelante. De esta manera, el juez evitó incorporar por ahora al titular de la AFA como testigo dentro del expediente judicial.

La causa investiga posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano y tomó mayor relevancia luego de que Nahuel Gallo denunciara ante la Justicia Federal las torturas y malos tratos sufridos durante su detención. El gendarme aseguró que decidió declarar públicamente para visibilizar las prácticas del régimen chavista y reclamar justicia.

Qué rol tuvo la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

En este contexto, la participación de la AFA y de Tapia en el operativo quedó expuesta meses atrás, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el dirigente mantuvo una videollamada con Gallo antes de que abordara el avión que lo trasladó de regreso a la Argentina.

Según explicó la funcionaria, el gendarme fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta un avión privado vinculado a la AFA. Allí recibió el llamado de Tapia, quien le confirmó que regresaría al país. Monteoliva incluso reconoció que la entidad futbolística actuó como canal de negociación con las autoridades venezolanas.

Por su parte, la liberación de Gallo se concretó mediante un vuelo privado en el que viajaron dirigentes argentinos, entre ellos Luciano Nakis y Fernando Isla Casares. Aunque Tapia no pudo viajar debido a restricciones judiciales que le impedían salir del país, distintas versiones indican que el líder de la AFA participó activamente en las gestiones para concretar la salida de Gallo de Venezuela.

El caso generó fuerte repercusión política y judicial debido al papel que tuvo la dirigencia del fútbol argentino en una negociación internacional que el Gobierno nacional no había logrado resolver durante más de un año.