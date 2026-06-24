Cepeda reconoció la victoria de De la Espriella como nuevo presidente de Colombia

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció públicamente este miércoles su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y convalidó el triunfo del aspirante de ultraderecha, Abelardo De la Espriella.

El pronunciamiento frena los días de incertidumbre institucional tras los ajustados comicios del pasado domingo.

"Decidí aceptar el resultado que surge de dicho proceso y señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la república", manifestó el senador oficialista durante una rueda de prensa. El dirigente de izquierda calificó su postura como "un acto de responsabilidad democrática" orientado a pacificar el país.

Los resultados definitivos del escrutinio oficial arrojaron que el abogado derechista se impuso por una ventaja de casi 251.000 votos, equivalentes a menos de un punto porcentual de diferencia. Con un total de 12,9 millones de sufragios (49,78%), el empresario concretará un fuerte viraje político en el Palacio de Nariño.

Aval de la Unión Europea y fin de las protestas

El reconocimiento de los resultados por parte de Iván Cepeda llega en un escenario de alta tensión social, luego de que el domingo se desataran fuertes disturbios y choques entre militantes progresistas y la policía antidisturbios en las calles de Bogotá y Cali.

El legislador había supeditado su aceptación al cierre del conteo definitivo.

La transparencia del proceso fue ratificada por la Registraduría nacional, la cual informó que el avance de las actas oficiales demostraba una coincidencia del 99,9% con los datos del preconteo preliminar.

En sintonía, la misión internacional de observación de la Unión Europea (UE), que desplegó a 150 especialistas en todo el territorio colombiano durante la jornada electoral, descartó formalmente la existencia de "irregularidades" que pudiesen alterar el veredicto de las urnas.

Giro radical y el perfil de Abelardo De la Espriella

La victoria de Abelardo De la Espriella marca el fin del ciclo de la izquierda en el poder, que había comenzado en 2022 con la histórica elección de Gustavo Petro.

El mandatario electo es un reconocido abogado millonario que accederá a la jefatura de Estado sin haber ocupado previamente ningún cargo público electivo.

Durante la campaña, el líder derechista consolidó su plataforma política basándose en promesas de mano dura extrema contra el crimen organizado y el narcotráfico. Su discurso se caracterizó por una retórica confrontativa y radical hacia las fuerzas progresistas del continente