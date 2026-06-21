Quién es Abelardo De la Espriella, el nuevo presidente electo en Colombia

El abogado y empresario Abelardo De la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia tras imponerse en una reñida segunda vuelta al candidato oficialista Iván Cepeda. El triunfo del líder de la derecha marca un giro político en el país y consolida el ascenso de una figura que, hasta hace menos de un año, no tenía experiencia en cargos públicos.

La elección llevada a cabo durante este domingo estuvo atravesada por una fuerte polarización entre quienes respaldaban la continuidad del proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Petro y quienes reclamaban un cambio de rumbo. En ese contexto, De la Espriella logró captar el voto opositor con un discurso centrado en la seguridad, la defensa de los valores conservadores y la lucha contra la corrupción.

El ahora presidente electo había sorprendido en la primera vuelta al obtener el 43,78% de los votos, resultado que lo posicionó como favorito para la definición. Finalmente, consiguió imponerse por una diferencia ajustada y se convirtió en el próximo ocupante de la Casa de Nariño.

Quién es Abelardo De la Espriella

Abelardo De la Espriella, de 47 años, es un reconocido abogado penalista que construyó una exitosa carrera en el sector privado antes de desembarcar en la política. Nacido en Bogotá y criado en Montería, Córdoba, alcanzó notoriedad por representar a empresarios y figuras de alto perfil en casos de gran repercusión mediática.

Además de su actividad profesional, el flamante mandatario desarrolló distintos emprendimientos comerciales vinculados al segmento de lujo y cultivó una imagen pública asociada al éxito empresarial. Su estilo directo, su intensa presencia en redes sociales y sus actos de campaña de alto impacto le permitieron ganar visibilidad y construir rápidamente una base de apoyo electoral.

En julio de 2025 lanzó el movimiento Defensores de la Patria y, en apenas once meses, logró transformarlo en una fuerza política competitiva capaz de disputar la presidencia.

Un discurso de mano dura y valores conservadores

Durante la campaña, De la Espriella se presentó como un férreo opositor de la izquierda y se mostró cercano a dirigentes como Javier Milei y Donald Trump. Su mensaje estuvo enfocado en la recuperación de la seguridad, el combate contra la delincuencia y el fortalecimiento de la autoridad del Estado.

Abelardo De la Espriella fue elegido presidente de Colombia al vencer al oficialista Iván Cepeda.

Además, buscó el respaldo de sectores católicos y evangélicos mediante posiciones conservadoras sobre temas sociales, incluyendo su rechazo al aborto y a las políticas vinculadas a la denominada ideología de género.

El dirigente sostuvo además que aplicará criterios de gestión propios del sector privado para mejorar la eficiencia del Estado y promover el crecimiento económico.

El panorama que enfrenta y las medidas que prometió

La llegada de De la Espriella al poder abre una nueva etapa política para Colombia. El próximo mandatario deberá afrontar desafíos vinculados a la seguridad, la actividad económica, el empleo y la gobernabilidad en un escenario político fragmentado.

Entre las principales medidas que propuso durante la campaña se encuentran el endurecimiento de las políticas de seguridad, el fortalecimiento de las fuerzas de orden, una ofensiva contra las estructuras criminales y mayores controles para combatir la corrupción.

Asimismo, el abogado prometió impulsar reformas orientadas a reducir trabas burocráticas, estimular la inversión privada y fortalecer la actividad productiva.

El gran desafío para el nuevo presidente será convertir sus promesas de campaña en resultados concretos y demostrar que el liderazgo que lo llevó al triunfo electoral puede traducirse en una gestión capaz de responder a las demandas de una sociedad que reclama soluciones frente a los problemas estructurales del país.