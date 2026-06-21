Colombia elige presidente: lo que hay que saber de la segunda vuelta electoral

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo en el balotaje que definirá al presidente para el período 2026-2030. El senador oficialista Iván Cepeda se enfrenta al candidato outsider de derecha Abelardo de la Espriella.

Cepeda, de 63 años, es aliado del mandatario Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país. Como candidato oficialista, en la campaña se comprometió a mantener muchas de sus políticas, incluidos los programas contra la pobreza, las iniciativas de redistribución de tierras y las negociaciones con los grupos armados.

Iván Cepeda tiene 63 años y es el candidato del oficialismo colombiano.

Su rival, De la Espriella, tiene 47 años, es un abogado penalista y empresario sin experiencia política previa. Apodado "El Tigre", ha hecho campaña como un candidato externo antisistema.

En la primera vuelta, De la Espriella se impuso con el 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda. El resultado sorprendió a muchos analistas ya que a pesar de las quejas, Petro mantuvo índices de aprobación superiores al 50%.

Balotaje con final incierto

Cepeda gozaba de una ventaja en las encuestas previas a la elección pero los votantes principalmente optaron por De la Espriella, un outsider que prometió no solo romper con la izquierda sino con los partidos tradicionales.

Luego de la primera vuelta, De la Espriella mantuvo su ventaja según la mayoría de las encuestas aunque los analistas señalan que el lenguaje cada vez más estridente del candidato de derecha ha preocupado a los colombianos más moderados, lo que hace más difícil predecir a quién apoyarán los indecisos.

Abelardo de la Espriella es el candidato de derecha que se impuso en la primera vuelta.

Asimismo, otros factores que pueden incidir en la decisión de los colombianos es la preocupación expresada por la delincuencia y el creciente poder de los grupos armados en las zonas rurales.

Es que los críticos aseguran que la estrategia insignia de Petro, la "Paz Total", que buscaba acuerdos con diversos grupos armados permitió que se fortalecieran durante los altos al fuego y las negociaciones.

En este marco, De la Espriella afirma que va a retirarse por completo de las negociaciones y acabar con los grupos de narcotraficantes mientras que Cepeda dijo que seguirá adelante con su propia versión de las conversaciones de paz.

Por otra parte, las promesas de campaña de De la Espriella también incluyen políticas aplicadas por otros líderes de derecha latinoamericanos, como Javier Milei y Nayib Bukele. Su plataforma incluye la construcción de 10 megaprisiones, la reducción del Estado y una colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.