Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 21 de junio de 2026

Firme junto al pueblo

"Le deseo lo mejor": Trump afirmó que Keir Starmer va a renunciar como primer ministro

El mandatario estadounidense vinculó la posible salida del líder británico a su gestión de la inmigración y la crisis energética en el mar del Norte.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, presentará su dimisión al cargo en las próximas horas. 

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario norteamericano adjudicó el eventual paso al costado del líder laborista a sus fracasos en materia de política migratoria y energética.

Rumores de renuncia y tensión en el laborismo

Actualmente, Starmer se encuentra en su residencia de campo en Chequers junto a su familia, en medio de semanas de extrema presión interna por parte de sus propios ministros. 

Fuentes citadas por la cadena Sky News indicaron que el mandatario británico aún no tomó una decisión final, pero comunicará una resolución oficial al partido este lunes.

La debilidad del primer ministro se profundizó tras la derrota de su espacio en las últimas elecciones municipales y el regreso de figuras de peso al Parlamento. 

El secretario de Comercio, Peter Kyle, declaró ante la BBC que el jefe de Estado se encuentra reflexionando sobre el complejo escenario político que atraviesa su administración.

Crisis energética, guerra y la carrera por la sucesión

En su descargo, Trump asoció la crisis británica a la falta de perforaciones petroleras en el mar del Norte en el marco de la guerra con Irán. 

El cuestionamiento fue respaldado por Nigel Farage, líder de Reform UK, la fuerza política en ascenso que capitaliza el descontento social por el costo de vida.

Si se concreta la renuncia, Starmer se convertirá en el sexto primer ministro británico en dejar el poder en la última década. El exalcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, ya se perfila como el principal candidato para sucederlo en el control del Partido Laborista tras ganar un escaño clave en la Cámara de los Comunes.

Esta nota habla de:
1
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

Últimas noticias de Keir Starmer