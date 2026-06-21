"Le deseo lo mejor": Trump afirmó que Keir Starmer va a renunciar como primer ministro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, presentará su dimisión al cargo en las próximas horas.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario norteamericano adjudicó el eventual paso al costado del líder laborista a sus fracasos en materia de política migratoria y energética.

Rumores de renuncia y tensión en el laborismo

Actualmente, Starmer se encuentra en su residencia de campo en Chequers junto a su familia, en medio de semanas de extrema presión interna por parte de sus propios ministros.

Fuentes citadas por la cadena Sky News indicaron que el mandatario británico aún no tomó una decisión final, pero comunicará una resolución oficial al partido este lunes.

La debilidad del primer ministro se profundizó tras la derrota de su espacio en las últimas elecciones municipales y el regreso de figuras de peso al Parlamento.

El secretario de Comercio, Peter Kyle, declaró ante la BBC que el jefe de Estado se encuentra reflexionando sobre el complejo escenario político que atraviesa su administración.

Crisis energética, guerra y la carrera por la sucesión

En su descargo, Trump asoció la crisis británica a la falta de perforaciones petroleras en el mar del Norte en el marco de la guerra con Irán.

El cuestionamiento fue respaldado por Nigel Farage, líder de Reform UK, la fuerza política en ascenso que capitaliza el descontento social por el costo de vida.

Si se concreta la renuncia, Starmer se convertirá en el sexto primer ministro británico en dejar el poder en la última década. El exalcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, ya se perfila como el principal candidato para sucederlo en el control del Partido Laborista tras ganar un escaño clave en la Cámara de los Comunes.