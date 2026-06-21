¡VIDEO! La bajó de la moto y huyó: ella le dio una descarga eléctrica y él escapó rengueando

Una mujer evitó el robo de su moto luego de activar un mecanismo de seguridad que disponía el vehículo y le provocó una descarga eléctrica al delincuente. La inédita escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima se encontraba rumbo a su trabajo cuando detuvo la marcha para chequear una dirección en su celular y fue abordada por dos ladrones que se transportaban en moto, se llevaron su vehículo sin resistencia y segundos más tarde recibieron el choque eléctrico.

Tras ver que el ladrón había saltado de la moto y huyó corriendo del lugar, esperó un momento más para poder recuperar su vehículo; sin embargo, fue víctima del robo de su celular. La insólita secuencia tuvo lugar en la zona sur del conurbano bonaerense.

En una entrevista televisiva detalló que el mecanismo se llama "Shockbag" y que lo había adquirido hace un mes, luego de haber sido víctima de la inseguridad en cuatro oportunidades. Cuenta con un alcance de 180 metros.

Cómo funciona el "Shockbag", el mecanismo de seguridad que evitó el robo de una moto

Para que este dispositivo se pueda activar, se debe colocar una cinta negra alrededor del asiento de la moto, con una batería aparte que se esconde dentro del mismo. El dueño tiene una muñequera ajustable que permite activar la descarga si se tocan tres botones al mismo tiempo.

Esta descarga eléctrica provoca una contracción muscular refleja en la persona que lo recibe y logra soltar lo que tengas en ese momento. En el caso del delincuente, este estímulo generó la pérdida de control del vehículo y la frustración del robo.

La víctima aseguró que había adquirido este mecanismo de seguridad con la intención de "no tener que usarlo", pero que en el momento que estacionó su vehículo ni vio a los asaltantes ni pensó que "se estaba regalando".

A pesar de evitar el robo de su vehículo, la mujer confesó que tras la descarga eléctrica al ladrón la moto sufrió la rotura de una parte como consecuencia de la caída y que los cambios quedaron trabados.