Cada día se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales, algunas de la cuales se vivencia como experiencias negativas y otras, al contrario, como grandes triunfos. En esta ocasión, un joven contó una rara experiencia que lo puso del lado de los victoriosos.

La anécdota fue compartida por un usuario de Twitter, quien hizo mención a una secuencia que atravesó un pibe y el posteo no tardó en llenarse de interacciones.

"Uno que empezó tranki el día", tuiteó "Jeretambu1" al reproducir una captura de pantalla en la que "Agus RR" sostiene: "Amigo, me parece que trataron de robarme recién. Ja, ja, ja, ja". Exequiel le responde: "Cómo que Te parece".

El posteo que provocó que la anécdota se hiciera viral (Captura de Twitter).

Quien vivió la situación contesta: "Es que fue raro. Ja, ja, ja, ja". Y agrega: "Iba caminando con los auriculares y venía un chabón de frente con una bolsita. Creí que me iba a vender algo, así que me mentalicé para que, si me frenaba, le decía: 'No, gracias'".-

Agus RR prosigue con su anécdota: "Entonces, se me para enfrente y me dice: 'Dame todo'. Y lo esquivé y le dije: 'No, gracias'". Ja, ja, ja, ja".

"Cuando me di cuenta, el chabón siguió caminando y yo quedé pensando todo. Ja, ja, ja, ja", agregó. Y, por último, recomendó: "Así que, si quieren robarles, díganle: 'No, gracias'. Y listo". Tras lo cual su amigo aprobó la ocurrencia con risas.

Algunas de las múltiples reacciones

Otra usuaria de Twitter, identificada como Palooza, respondió a "Jeretambu1" con una secuencia parecida que vivió una conocida suya.

"Una amiga… cruzando la plaza con un yogur. Para uno en moto y le pide guita. (Ella) le dice: 'Justo no tengo nada, lo gaste en el yogur'. -Tengo un fierro en la espalda … Se quedó pensando que tenía cirugía de columna. Volvió mal porque no tenía plata para darle", relató.

Una de las tantas repuestas que recogió el posteo con la anécdota.

A su turno, en la misma red social, un usuario identificado como Julián Odriozola también contestó a @Jeretambu1. Le indicó: "Decile (a Agus RR) que lo comprendo". Lo hizo retuiteando un posteo propio del 11 de diciembre de 2019 en el que contaba una anécdota similar.

"Iba por la vereda y un vendedor ambulante me preguntó si le quería comprar. Mientras le decía que no, se me acercó otra persona diciendo: 'Frenate y dame todo porque, si no, te agarro a pistola'. Y le dije que no a él también y seguí caminando como si nada. Siga, siga", finalizó.