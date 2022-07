Una joven de Estados Unidos protagoniza un siniestro video en TikTok porque contó que bloqueó su expareja y él usó la impresora de su casa para volver a contactarse. La perturbadora anécdota se volvió viral en la red social china.

En el video se ve a la joven acostada en la cama y sonriendo mientras filma su rostro. "Relajada en la cama después de finalmente bloquear a mi ex" escribió. Segundos más tarde, su gesto se vuelve serio. "*Escucha que la impresora comienza a imprimir*", agregó, en referencia a ella misma.

Su expareja imprimió una nota en su impresora y la anécdota se hizo viral.

Ella, confundida porque no imprimió nada, decidió levantarse de la cama para ir a ver qué pasaba con la impresora. "Voy a ver que puede ser", escribió sobre las imágenes del video de TikTok que publicó en su cuenta personal (@juliacarlisle).

"Contesta el teléfono" dice la hoja de papel que se imprimió. "Él estaba afuera de mi departamento conectado a la impresora por Wi-Fi", contó ella mientras se la ve agarrándose la cara con un gesto de preocupación. Esa fue la única explicación que encontró la joven para explicar cómo fue posible que su expareja se contactara por ese medio.

La protagonista escribió en la descripción de la publicación que "No podría inventar esto". Además, el sonido del video es un audio de suspenso del famoso videojuego estadounidense "Among Us", en el que juega un grupo de personas y hay que descubrir quiénes son los impostores.

Una joven de Estados Unidos protagoniza un siniestro video en TikTok porque contó que bloqueó su expareja y él uso la impresora de su casa para volver a contactarse. La perturbadora anécdota se volvió viral en la red social. En el video se ve a la joven acostada en la cama y sonriendo mientras filma su rostro. "Relajada en la cama después de finalmente bloquear a mi ex" escribió. Segundos más tarde, su gesto se vuelve serio. "*Escucha que la impresora comienza a imprimir*", agregó, en referencia a ella misma. Ella, confundida porque no imprimió nada, decidió levantarse de la cama para ir a ver qué pasaba con la impresora. "Voy a ver que puede ser", escribió sobre las imágenes del video de TikTok, que publicó en su cuenta personal (@juliacarlisle). "Contesta el teléfono" dice la hoja de papel que se imprimió. "Él estaba afuera de mi departamento conectado a la impresora por Wi-Fi" escribió ella, lo que explica cómo fue posible que su expareja se contactara por ese medio. En solo dos semanas el video de TikTok ya tiene 3 millones de visualizaciones, 438 mil "me gusta" y 4858 respuestas. "No puedo creer que la gente esté diciendo que esto es tierno, yo hubiera llamado a la policía", "Yo estaría asustada", "Es momento de cambiar la contraseña del WiFi", fueron algunos de los comentarios. El sonido del video es un audio de suspenso del famoso videojuego estadounidense "Among Us", en el que juega un grupo de personas y hay que descubrir quiénes son los impostores.

Qué dicen los comentarios del video viral de TikTok

En solo dos semanas el video de TikTok ya tiene 3 millones de visualizaciones, 438 mil "me gusta" y 4858 respuestas. Algunas personas lo consideraron un "acto de amor", mientras que otras identificaron un acto de acoso. "Yo pienso que esto es dulce", "No puedo creer que la gente esté diciendo que esto es tierno, yo hubiera llamado a la policía", "Yo estaría asustada", "Lo siento, no puedo parar de reírme, esto es genial", "Es momento de cambiar la contraseña del WiFi", fueron algunos de los comentarios.

Aunque la joven no contestó a muchos comentarios que le escribieron en el video de TikTok, una de las respuestas fue que "lo que está mal es que volvió" a tener una relación con él, luego de que una usuaria le preguntara si "está mal que valore el esfuerzo" que hizo él por ella.

A pesar de que muchos usuarios están ansiosos por conocer la "segunda parte" de la historia y saber si ella le respondió o no, la joven no volvió a subir otro video después de contar lo sucedido.