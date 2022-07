Gracias a aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook, es más fácil que nunca tener a nuestros amigos y familiares cerca a pesar de la distancia física. Sin embargo, las redes sociales no son la única manera de llevar a nuestros seres queridos con nosotros en nuestro día a día, y así lo demostró la tierna anécdota que se volvió viral en Twitter.

La periodista colombiana Andrama compartió desde su cuenta personal de la red social el dulce momento que presenció cuando se subió a un auto usando el servicio de transporte DiDi. Similar a lo que sucede con Uber y Cabify, a veces los conductores se asocian a estas apps sin mucha experiencia al volante y necesitan de un GPS para manejarse por las calles.

Así lo hizo el conductor del auto que tomó la periodista. Lo que ella no se esperaba fue que, al momento de iniciar el viaje, fuera la voz de un niño la que le daba las indicaciones al conductor, no la voz femenina y robótica que suele salir de los servicios de GPS y asistencia digital. La explicación detrás del curioso cambio enterneció a todo Twitter:

"Voy en un Didi y el señor grabó la voz de su nieto en waze, así que las indicaciones suenan a: 'gire a la derecha abuelito'", escribió Andrama en el tuit que ya se volvió viral en la red social del pajarito azul. En cuestión de días, la publicación logró reunir más de 80 mil 'me gusta's, cerca de 2,500 retuits y cientos de comentarios absolutamente cautivados por el emotivo gesto del conductor.

Voy en un Didi y el señor grabó la voz de su nieto en waze, así que las indicaciones suenan a: “gire a la derecha abuelito” �� — Andrama���� (@andramaisback) July 29, 2022

"Ojalá se jubile pronto para poder disfrutar más con su nieto", "Por favor dale una propina buena, que bonito señor", "Es lo más hermoso que leído en días", "Santos abuelitos tecnológicos, batman!", "Mamor de mamores.... para que el señor se sienta acompañadito", "Los abuelitos son lo más lindo del mundo" y "Sorry pero si esto me pasara iría todo el viaje llorando" fueron algunos de los comentarios de los usuarios bajo el tuit viral.

La divertida anécdota también motivó a varios usuarios a intentar hacer el cambio en la voz del GPS, ya sea con sus seres queridos o sus propias voces: "cuando el Waze me dice gire a la tercera salida. Desearía tener un audio personalizado y no eso", escribió uno. "Yo grabando indicaciones: Dije 'derecho' no 'derecha' puñetas", acotó otro.

"Desde hace dos años que tengo a mis gemelos dándome indicaciones!", comentó un usuario. "Si se puede, es lo más de fácil, hice lo mismo con el celular de mi novia y fue un ÉXITO", agregó otro. Sin embargo, no todos los internautas se sintieron inclinados a intentarlo: "Si yo gravo la voz de mi hijo de 13 años, quien sabe donde llego, si habla como radio de celador", comentó un tercero.

Cómo cambiar la voz del GPS en Waze

La aplicación de GPS permite modificar la voz que da las indicaciones.

Desde el 2015, Ariane y Federico han sido las voces predeterminadas de Waze para guiar a los conductores de Latinoamérica. Sin embargo, es posible personalizar la función con las voces de personajes famosos o, incluso, darle un toque más representativo al permitir que algún miembro de tu familia o amigo sea quien te indique dar vuelta a la izquierda.

Para cambiar la voz de Waze, es necesario seguir los siguientes pasos:

Tocar el icono de la lupa. Ir a "Ajustes" representado por un engrane en la esquina de arriba a la izquierda. Seleccionar "Voz y sonido". Dirigirse a "Instrucciones de voz". Elegir la más divertida para el viaje.

Hay una variedad de distintas voces, puede ser la de Batman, o incluso un piloto profesional de la Fórmula 1 con la voz del "Checo" Pérez. En cambio, para darle un toque más cercano, es posible grabar voces y mensajes propios. Para hacerlo, basta con seguir los siguientes pasos: