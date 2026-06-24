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Miércoles, 24 de junio de 2026

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Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez declara el "estado de emergencia" y suspende actividades no esenciales

La presidenta venezolana habló en cadena nacional tras los graves episodios que se registraron en el país.

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La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de medidas de emergencia en medio de la tragedia que sacude al país por los terremotos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter.

En su discurso, informó que se declara el estado de emergencia y se suspenden actividades no esenciales.

También ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea venezolana, después de que las inspecciones preliminares detectaran daños estructurales en distintos sectores del edificio.

Además, dispuso el despliegue de equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y organismos de protección civil en las zonas más afectadas.

Por su parte, llamó a la unidad a todos los venezolanos en medio de este complejo momento.

Dos terremotos sacudieron Venezuela

Dos fuertes sismos, uno de magnitud 7,1 y 7,5 sacudieron esta tarde a Caracas, la capital venezolana, y otras ciudades del centro del país, con apenas un minuto de diferencia, lo que causó pánico entre los pobladores ante el derrumbe de edificios y viviendas.

El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada sobre la costa caribeña, a unos 168 kilómetros al oeste de la capital de la nación sudamericana.

El primero de los sismos tuvo una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

Por su parte, usuarios en redes sociales de Venezuela reportaron la tarde de este miércoles un fuerte sismo en la región central del país sudamericano que afectó a varios estados.

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