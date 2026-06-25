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Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Los videos más escalofriantes del momento en el cual dos terremotos destruyeron Venezuela

Los sismos fueron de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, tuvieron un minuto de diferencia entre ambos y provocaron derrumbe de edificios y viviendas en la capital y en otras regiones.

Gabriel Arias
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El mundo se encuentra consternado por los terribles terremotos que sacudieron a Venezuela y que hasta el momento, dejaron el saldo de 32 muertos, 700 heridos y varias personas desaparecidas, y que mostraron imágenes apocalípticas, propias de una película de ciencia ficción.

Fuentes locales informaron que los sismos fueron de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, que tuvieron un minuto de diferencia entre uno y otro provocando derrumbe de edificios y viviendas en la capital venezolana y otras regiones. Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), indicó que los movimientos sísmicos tuvieron su epicentro en las cercanías de Morón, en el estado Carabobo.

La calma que venía presentando el país desde hace tiempo se vio interrumpida en horas de la tarde del miércoles, cuando el primer temblor se registró a una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad. La intensidad de los sismos se sintió en gran parte del territorio venezolano y generó escenas de pánico entre la población.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y confirmó que continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. "Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material", destacó durante una conferencia de prensa realizada horas después de la tragedia.

Las autoridades señalaron que los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón fueron los más perjudicados por el desastre. En Caracas, numerosos edificios sufrieron daños estructurales y varios colapsaron parcialmente, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares y permanecer en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que los organismos de seguridad, protección civil y asistencia trabajan de manera coordinada para atender la emergencia. Además, confirmó que algunos sectores permanecen sin suministro eléctrico y que existen zonas donde los daños complican el acceso de los equipos de rescate.

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