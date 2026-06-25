Terremotos en Venezuela: reportaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos tras los devastadores sismos

Venezuela atraviesa una de las mayores emergencias naturales de los últimos años luego de que dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran gran parte del país, los mismos sucedieron con apenas un minuto de diferencia y provocaron derrumbe de edificios y viviendas.

Esta madrugada, las autoridades locales reportaron que hay al menos 32 personas fallecidas y más de 700 heridas por los sismos, que además causaron graves daños materiales en Caracas y otras regiones.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos movimientos sísmicos tuvieron su epicentro en las cercanías de Morón, en el estado Carabobo.

Los terremotos causaron decenas de edificios colapsados en varios estados venezolanos (Imagen Reuters).

En esa línea, señalaron que el primer temblor se registró a una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad. La intensidad de los sismos se sintió en gran parte del territorio venezolano y generó escenas de pánico entre la población.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y confirmó que continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. "Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material", destacó durante una conferencia de prensa realizada horas después de la tragedia.

Los equipos de rescaten trabajan en las zonas afectadas por los devastadores terremotos (Imagen Reuters/Maxwell Briceno).

Las autoridades señalaron que los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón fueron los más perjudicados por el desastre. En Caracas, numerosos edificios sufrieron daños estructurales y varios colapsaron parcialmente, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares y permanecer en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que los organismos de seguridad, protección civil y asistencia trabajan de manera coordinada para atender la emergencia. Además, confirmó que algunos sectores permanecen sin suministro eléctrico y que existen zonas donde los daños complican el acceso de los equipos de rescate.

La magnitud del evento generó gran preocupación internacional. Ante esto, Rodríguez agradeció las distintas muestras de solidaridad recibidas desde varios países y adelantó que Estados Unidos enviará asistencia humanitaria para colaborar en la búsqueda de desaparecidos y en la recuperación de servicios esenciales como la electricidad y el gas.

Como medida preventiva, el Gobierno suspendió las clases y las actividades laborales no esenciales durante el resto de la semana. Mientras continúan las labores de rescate entre los escombros, especialistas advierten sobre la posibilidad de nuevas réplicas.

Por último, los terremotos ya son considerados entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y reavivan el recuerdo del devastador sismo de Sucre ocurrido en 2018.