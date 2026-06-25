El Gobierno expresó su solidaridad con Venezuela tras los devastadores terremotos y ofreció asistencia humanitaria

El Gobierno argentino manifestó su solidaridad con Venezuela luego de los fuertes terremotos que afectaron distintas regiones del país caribeño y provocaron importantes daños materiales, especialmente en Caracas y otras zonas del norte venezolano.

La administración de Javier Milei expresó su preocupación por las consecuencias del desastre natural a través de un comunicado oficial y aseguró que sigue de cerca la evolución de la emergencia.

La declaración fue difundida en la noche de este miércoles por la Oficina del Presidente, que destacó la gravedad de la situación y el impacto que los movimientos sísmicos tuvieron sobre miles de familias. Además, el Ejecutivo argentino transmitió su acompañamiento a la población afectada y reconoció el trabajo de los equipos de rescate y protección civil que continúan operando en las áreas más comprometidas.

En el comunicado, el Gobierno también manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse para enfrentar las consecuencias de los terremotos. Según se indicó, cualquier ayuda sería coordinada junto a organismos internacionales especializados en la atención de emergencias y catástrofes naturales.

La administración nacional remarcó la importancia de la cooperación internacional ante este tipo de tragedias, especialmente cuando los daños estructurales y las necesidades de asistencia afectan a una gran cantidad de personas. En ese sentido, consideró fundamental que la comunidad internacional actúe de manera coordinada para respaldar los esfuerzos de recuperación.

Uno de los puntos destacados del mensaje oficial fue la referencia a las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos. Sin embargo, el presidente Javier Milei sostuvo que la magnitud de la tragedia exige priorizar la ayuda a quienes sufren las consecuencias del desastre y dejar de lado las disputas.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló el documento difundido por la Casa Rosada.

El pronunciamiento argentino se conoció después de que las autoridades venezolanas decretaran el estado de emergencia nacional y avanzaran con operativos de rescate en las zonas más afectadas por los sismos. Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños.