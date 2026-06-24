Senador de La Libertad Avanza afirmó que Adorni explicó su situación judicial en reuniones de la Rosada

El senador nacional Bruno Olivera reveló este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio explicaciones detalladas ante los legisladores oficialistas en la Casa Rosada sobre su actual situación judicial y patrimonial.

Los encuentros, destinados originalmente a coordinar la agenda del Congreso, quedaron monopolizados por la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el funcionario, según informó Olivera.

El representante de San Juan por La Libertad Avanza precisó que, si bien el ministro coordinador no se encuentra imputado ni ha sido citado a declarar por los tribunales, el caso genera debates internos dentro del espacio gubernamental. Así, en dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía, manifestó que las reuniones sirvieron para unificar una postura política de cara a las próximas semanas legislativas.

La controversia escaló tras conocerse una rectificación en las presentaciones de bienes del vocero presidencial, un hecho que la oposición busca utilizar para activar pedidos de interpelación en el parlamento.

Los detalles de la omisión patrimonial de 500 mil dólares

De acuerdo con lo expuesto por el legislador sanjuanino, Manuel Adorni reconoció ante su bloque haber incurrido en una "omisión formal" al inicio de su gestión pública.

El error estuvo ligado a la falta de declaración de un monto equivalente a USD 506 mil, los cuales el jefe de ministros justificó como ahorros legítimos acumulados a lo largo de 25 años de actividad privada.

"Lo que hizo fue una omisión formal. Tuvo que declarar ese ahorro, que debió haberlo hecho al inicio de gestión y no esperar que salga", explicó el senador libertario.

Asimismo, detalló que existió otra corrección contable sobre una propiedad ubicada en un country, la cual figuraba únicamente a nombre de la esposa del funcionario y debió registrarse en partes iguales por la sociedad conyugal.

A pesar de admitir la incomodidad que el escenario genera en las filas libertarias, el bloque cerró filas detrás del Gobierno. Los legisladores argumentaron que la situación contable y legal ya fue subsanada ante los organismos correspondientes y que el desenlace final queda estrictamente en manos de la justicia.

Postergación en el Senado y articulación política

En paralelo al frente judicial, la presentación del jefe de Gabinete en el Senado prevista para el próximo 2 de julio corre riesgo de postergarse. Los motivos de la reprogramación responden a una particularidad técnica: según los libertarios, ningún senador de la oposición había cargado formalmente preguntas en el sistema regulatorio para el informe de gestión.

El oficialismo ratificó que el deseo del funcionario es asistir a la Cámara alta, pero que la ausencia de un temario de consultas previo obliga a modificar la fecha original.

La coordinación de estas instancias continuará bajo la tutela de la ministra Patricia Bullrich en su rol de articuladora con los 21 senadores del espacio.

Mientras se disipan las dudas parlamentarias, la jefatura de Gabinete busca retomar la iniciativa política mediante el impulso de proyectos vinculados al sector de la minería y la consolidación de variables macroeconómicas que estabilicen el consumo interno